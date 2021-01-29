29 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Yunus Mallı ile her konuda anlaştı!

Fırtına Yunus Mallı ile anlaştı! İşte geliş tarihi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

Orta sahada hücuma yönelik orta saha oyuncusu eksikliği çeken , kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ile her konuda anlaşma sağladı. 28 yaşındaki oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi ve Fırtına'yla son görüşmeleri yapması bekleniyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri ()

Transferin son günlerinde atağa kalkan , uzun süredir gündeminde olan ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, 'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu ile yaptığı son toplantıda anlaşmaya vardı.

ALMANYA'DAN HİÇ ÇIKMADI

28 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.

Fırtına Yunus Mallı ile anlaştı! İşte geliş tarihi

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