Trabzonspor Yunus Mallı ile her konuda anlaştı!

Orta sahada hücuma yönelik orta saha oyuncusu eksikliği çeken Trabzonspor, kulübü Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunus Mallı ile her konuda anlaşma sağladı. 28 yaşındaki oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi ve Fırtına'yla son görüşmeleri yapması bekleniyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transferin son günlerinde atağa kalkan Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Yunus Mallı ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavililer, Wolfsburg'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu ile yaptığı son toplantıda anlaşmaya vardı.

ALMANYA'DAN HİÇ ÇIKMADI

28 yaşındaki futbolcu, tüm kariyerini Almanya'da geçirdi, Kassel, M'Gladbach, Mainz, Wolfsburg ve Union Berlin formaları giydi. Kariyerinde toplam 365 maça çıkan Yunus, 68 gol ve 46 asistlik performans sergiledi.

Kassel doğumlu futbolcu, A Milli Takım formasını da 25 defa giydi ve 1 gol attı.

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