Trabzonspor'da Joao Pereira Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde Joao Pereira, maç kadrosundan çıkarıldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan başlıyor. Bay geçtiği haftanın ardından Antalyaspor ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Trabzonspor, zirve yarışında yara almıştı. Tekrar çıkışa geçmek isteyen Fırtına, bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde Pereira kadrodan çıkarıldı.

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