19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Joao Pereira Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Konya maçı öncesi flaş gelişme! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 20. haftasında İttifak Holding ile karşılaşacak 'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerde , maç kadrosundan çıkarıldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'in 20. haftasında heyecan başlıyor. Bay geçtiği haftanın ardından Antalyaspor ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan , zirve yarışında yara almıştı. Tekrar çıkışa geçmek isteyen Fırtına, bu akşam ile karşılaşacak. Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde Pereira kadrodan çıkarıldı.

Fırtına yeni seri peşinde! İşte Konya maçı 11'i haberin devamı

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