19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni seri peşinde! İşte Konyaspor maçı 11'i

Fırtına yeni seri peşinde! İşte Konya maçı 11'i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. İşte Trabzonspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. İki maçlık galibiyet serisi Fraport TAV beraberliği ile son bulan bordo-mavililer kazanıp yeni bir çıkış başlatmak istiyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasında bugüne kadar yapılan 38 maçta bordo-mavililerin 19, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyorr. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü.

MINI ROTASYON

Teknik direktör 'nın sıkışık trafik nedeniyle ilk 11'de birkaç değişiklik yapması bekleniyor. Savunmanın sağında Serkan Asan'ın yerine stoperde ise Hosseini'nin yerine Hugo oynayacak. Berat da 11'de sahaya çıkacak.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Karadeniz temsilcisinde üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Joa Pereira, Konyaspor karşısında da sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki maçında formasını giyemeyecek.

GÖZLER BERAT'TA

Bordo-mavili takımın yeni transferi Berat Özdemir'in de Konyaspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Ara transferde takıma katılan ilk isim olan genç oyuncu, antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde riske edilmemişti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, BERAT, . ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, JEVTOVIC, ABDÜLKERİM, ÖMER ALİ, OĞUZKAĞAN, DIOMANDE, SHENGELIA, HADZIAHMETOVIC, CIKALLESHI, KRAVETS

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