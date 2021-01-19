Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri zorlu Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 19 Ocak Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, BERAT, A. ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, JEVTOVIC, ABDÜLKERİM, ÖMER ALİ, OĞUZKAĞAN, DIOMANDE, SHENGELIA, HADZIAHMETOVIC, CIKALLESHI, KRAVETS

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