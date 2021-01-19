19 Ocak 2021, Salı

SÜPER LİG

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. 'nın öğrencileri zorlu Konyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 19 Ocak Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PEREIRA, HUGO, EDGAR, MARLON, BAKER, BERAT, A. ÖMÜR, EKUBAN, NWAKAEME, DJANINY

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, JEVTOVIC, ABDÜLKERİM, ÖMER ALİ, OĞUZKAĞAN, DIOMANDE, SHENGELIA, HADZIAHMETOVIC, CIKALLESHI, KRAVETS

Göztepe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Göztepe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kayserispor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Erzurumspor 3 hafta aradan sonra kazandı! Erzurumspor 3 hafta aradan sonra kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör