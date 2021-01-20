20 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Pereira veda hazırlığında

Pereira veda hazırlığında
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Kaptan , teknik direktör geldikten sonra yedeğe çekilmişti. Dün de kadroda alınmayan 36 yaşındaki sağ bek, Avcı ile görüştü.

Kaptan , teknik direktör geldikten sonra yedeğe çekilmişti. Dün de kadroda alınmayan 36 yaşındaki sağ bek, Avcı ile görüştü. Tecrübeli hocanın "Performansın yetersiz" dediği Portekizli savunmacı, tesislerden ayrılarak evine gitti. Kampta olması gereken oyuncu evinden bir paylaşım yaptı. formasını 122 kez giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayıp, 19 da asist yapan Pereira'nın durumu yönetimle yapacağı görüşmede netleşecek. Pereira takımdan ayrılabilir. Tecrübeli oyuncu maçı tribünden takip etti.

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