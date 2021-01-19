19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor transferde Danny Rose'un peşinde!

Fırtına'dan sol bek hamlesi! Resmi teklif yapıldı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen , 'da forma giyen için hem kulübü hem de kendisine resmi teklifini iletti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri ()

, Hotspur ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan için kulübüne ve oyuncuya resmi teklifte bulundu.

Trabzonspor Danny Rose için resmi teklifini iletti

DANNY ROSE KİMDİR?

Kariyerine Leed United U-18 takımında başlayan Danny Rose, daha sonra Tottenham, Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United gibi takımlarda forma giydi. İngiltere A Milli futbol takımının formasını da 29 defa giyen başarılı sol bek Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Danny Rose için resmi teklifte bulunduğunu ifade ederken aynı zamanda Abdullah Avcı'nın kaleci ve stoper hariç her mevkiye transfer istediğinin de altını çizdi.

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