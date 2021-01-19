Trabzonspor transferde Danny Rose'un peşinde!
Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Tottenham'da forma giyen Danny Rose için hem kulübü hem de kendisine resmi teklifini iletti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Tottenham Hotspur ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Danny Rose için kulübüne ve oyuncuya resmi teklifte bulundu.
DANNY ROSE KİMDİR?
Kariyerine Leed United U-18 takımında başlayan Danny Rose, daha sonra Tottenham, Watford, Peterborough, Bristol City, Sunderland ve Newcastle United gibi takımlarda forma giydi. İngiltere A Milli futbol takımının formasını da 29 defa giyen başarılı sol bek Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Danny Rose için resmi teklifte bulunduğunu ifade ederken aynı zamanda Abdullah Avcı'nın kaleci ve stoper hariç her mevkiye transfer istediğinin de altını çizdi.
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