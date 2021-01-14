14 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un kalesi yerli isimlere emanet!

Trabzonspor'un kalesi yerli isimlere emanet!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

’de son 11 yıldır kalesini yerli eldivenlere emanet eden 'un son yabancı kalecisi olmuştu.

'de son 11 yıldır kalesini yerli kalecilere emanet ederken, söz konusu sürede kadrosunda yabancı kaleci bulundurmadı. Bordo-mavililer kalesini en son koruyan isim ise oldu. Senegalli eldiven en son 22 Kasım 2009'da ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta ekibinin kalesini koruyan son yabancı oldu. Söz konusu dönemden sonra 'nın kalesine yabancı bir isim geçmezken, ve isimleriyle uzun süre kalesinde istikrarı yakalayarak bu bölgede sorun yaşamadı. Onur'un adından eldivenleri devralan Çakır ise ligin en değerli oyuncusu oldu. Trabzonspor takım kaptanı olan ve kalede önemli bir istikrar yakalayan Uğurcan, takımlarının ise takibinde bulunuyor.(Fotomaç)
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