15 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet aşısı!

Avcı'dan galibiyet aşısı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Son iki maçını kazanan ’da teknik direktör Avcı, Antalya karşısında da kazaya uğramak istemediklerini belirtti.

Karagümrük ve Göztepe maçlarını kazanarak zirve için umutlanan 'da teknik direktör gözüne 'u da kestirdi. Yarın deplasmanda oynanacak zorlu mücadeleyi kayıpsız geçmek istediklerini oyuncularına anlatan deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmamız durumunda bize zirve yolu açılır. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" diye konuştu. Ligde her maça final gözüyle bakmaları gerektiği konusunda oyuncularını da uyaran Avcı, "Her puan kaybı heyecanımızın kaybolmasına neden olur. Buna kesinlikle izin vermemeliyiz. Bizden beklentide olanların yüzünü güldürmek için üzerimize aldığımız sorumluluğun hakkını sonuna kadar vermeliyiz" şeklinde görüşlerini bildirdi.

(Fotomaç)

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