Trabzonspor Ahmet Canbaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiraladı. 22 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek. | Son dakika transfer haberleri

Kırmızı-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan Ahmet Canbaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ahmet Canbaz'a 'hoş geldin' diyor, takımımızda başarı dolu bir kariyerin büyük adımlarını atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya temsilcisi Werder Bremen'den bordo-mavililere 2019 yılında transfer olmuştu.





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