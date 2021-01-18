18 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Ahmet Canbaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Fırtına'da ayrılık! Sezon sonuna kadar...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.01.2021

, Ahmet Canbaz'ı . Lig ekiplerinden 'a kiraladı. 22 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek. | Son dakika transfer haberleri

Kırmızı-beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 'dan Ahmet Canbaz'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ahmet Canbaz'a 'hoş geldin' diyor, takımımızda başarı dolu bir kariyerin büyük adımlarını atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 'de 4 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya temsilcisi Werder Bremen'den bordo-mavililere 2019 yılında transfer olmuştu.


Fırtına'da bombalar art arda! İşte listedeki 4 isim haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Livaja için sıraya girdiler! Süper Lig'in devleri... Livaja için sıraya girdiler! Süper Lig'in devleri...
İtalyanlar onu istedi! Yıldız futbolcunun yerine... İtalyanlar onu istedi! Yıldız futbolcunun yerine...
Fırtına'da bombalar art arda! İşte listedeki 4 isim Fırtına'da bombalar art arda! İşte listedeki 4 isim
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör