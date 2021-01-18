Atalanta taraftarı Abdülkadir Ömür'ü istedi! Papu Gomez'in yerine...
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın taraftarı, kadro dışı bırakılan Papu Gomez'in yerine Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür'ü istedi. 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte formuna geri dönüş sinyalleri vermişti.
Antalyaspor maçında takımın en istekli isimleri arasında yer alan ve yaptığı hareketlerle teknik kapasitesinin yüksekliğini bir kez daha ortaya koyan 21 yaşındaki yıldız için İtalyanlar ilginç iddialar ortaya attı. Sezon başında da genç futbolcuyu kadroya katmak isteyen ancak önerdiği bonservis bedeli yetersiz görülen Atalanta'nın taraftarları Antalyaspor maçının ardından sosyal medya paylaşımlarında oyuncunun transferini istediklerini belirtti.
Özellikle kadro dışı bırakılan Papu Gomez'in yerine Ömür'ün düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan taraftarlar, genç oyuncunun bu yükü fazlasıyla taşıyabileceğini de vurguladı. (Fotomaç)
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