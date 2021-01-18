18 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Atalanta taraftarı Abdülkadir Ömür'ü istedi! Papu Gomez'in yerine...

İtalyanlar onu istedi! Yıldız futbolcunun yerine...
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın taraftarı, kadro dışı bırakılan Papu Gomez'in yerine Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür'ü istedi. 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte formuna geri dönüş sinyalleri vermişti.

maçında takımın en istekli isimleri arasında yer alan ve yaptığı hareketlerle teknik kapasitesinin yüksekliğini bir kez daha ortaya koyan 21 yaşındaki yıldız için İtalyanlar ilginç iddialar ortaya attı. Sezon başında da genç futbolcuyu kadroya katmak isteyen ancak önerdiği bonservis bedeli yetersiz görülen Atalanta'nın taraftarları Antalyaspor maçının ardından sosyal medya paylaşımlarında oyuncunun transferini istediklerini belirtti.

Özellikle kadro dışı bırakılan Papu Gomez'in yerine Ömür'ün düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan taraftarlar, genç oyuncunun bu yükü fazlasıyla taşıyabileceğini de vurguladı. (Fotomaç)

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