19 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Enzo Perez bekleniyor

Enzo Perez bekleniyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Ön libero için düşünülen Enzo Perez, kulübü ile bonservisini almak için görüşmeleri sürdürüyor.

Ön libero için düşünülen Enzo Perez, kulübü ile bonservisini almak için görüşmeleri sürdürüyor. 34 yaşındaki Arjantinli oyuncunun büyük ölçüde anlaşma sağladığı gelen haberler arasında. Perez'in bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

LIVAJA İDDİASI

Yunanıstan basını, Marko Livaja'nın 'un ilgisi nedeniyle 'nın sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığını yazdı. Bordo-mavililerin ise AEK'nın istediği bonservis talebini yüksek bulduğu aktarıldı. Ligde ve Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 gol kaydeden 27 yaşındaki Hırvat forvetin kontratı sezon sonunda bitiyor.

(Fotomaç)

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