Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da hedef 3'te 3 yapmak. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Süper Lig'de bugün deplasmanda Antalya ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenerek çıkışını sürdürmenin yanı sıra bu sezon bir ilki gerçekleştirmeyi arzuluyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan bordo-mavililer, bu süreçte iki kez eline geçen üst üste üç maç kazanma şansını değerlendirememişti. Karadeniz devi, Antalyaspor karşısında bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Son iki maçını kayıpsız geçen Fırtına, Antalyaspor'u yenmesi halinde uzun bir aradan sonra üç maçlık seri yakalayacak. Trabzonspor, geçen sezon ligin 22.haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı derbi öncesi oynadığı 6 karşılaşmayı kazanırken, ardından çıktığı 30 maçta üç maç üst üste kazanamadı. (Fotomaç)

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