16 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef 3’te 3!

Fırtına'da hedef 3’te 3!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.01.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV ile karşılaşacak 'da hedef 3'te 3 yapmak. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Süper Lig'de bugün deplasmanda Antalya ile karşılaşacak , rakibini yenerek çıkışını sürdürmenin yanı sıra bu sezon bir ilki gerçekleştirmeyi arzuluyor. Teknik direktör yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan toplayan bordo-mavililer, bu süreçte iki kez eline geçen üst üste üç maç kazanma şansını değerlendirememişti. Karadeniz devi, karşısında bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Son iki maçını kayıpsız geçen Fırtına, Antalyaspor'u yenmesi halinde uzun bir aradan sonra üç maçlık seri yakalayacak. Trabzonspor, geçen sezon ligin 22.haftasında ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı derbi öncesi oynadığı 6 karşılaşmayı kazanırken, ardından çıktığı 30 maçta üç maç üst üste kazanamadı. (Fotomaç)

Trabzonspor'dan Berat Özdemir klibi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına Perez'e kavuşuyor! Tüm şartları kabul etti Fırtına Perez'e kavuşuyor! Tüm şartları kabul etti
Avcı'nın silahı Ekuban! İşte Trabzonspor'un Antalya maçı 11'i Avcı'nın silahı Ekuban! İşte Trabzonspor'un Antalya maçı 11'i
Trabzonspor'dan Berat Özdemir klibi! Trabzonspor'dan Berat Özdemir klibi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör