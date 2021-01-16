16 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Enzo Perez'e kavuşuyor! Tüm şartları kabul etti

Fırtına Perez'e kavuşuyor! Tüm şartları kabul etti
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

Orta sahayı güçlendirmek için çalışmaları sürdüren , Enzo Perez'le görüşmelerini sürdürüyor. Arjantinli oyuncu, Fırtına'nın sunduğu tüm şartları kabul etti. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

devinin uzun süredir peşinde olduğu Enzo Perez transferinde sona geliniyor. Daha önce oyuncuyla varılan prensip anlaşması sonrası şartlar bir de yazılı olarak gönderildi ve 34 yaındaki orta saha tüm bu şartları kabul ettiğini bordo-mavili yönetime geri bildirdi.

Ancak sözleşmenin geçerli olabilmesi için Perez'in kulübünden serbest çıkışını sağlaması gerekiyor.

Tecrübeli futbolcunun iki gündür yoğun bir şekilde Arjantin ekibi ile bonservisini bedelsiz alma konusunda görüşmeler yaptığı ve alacaklarını bırakması şartı ile ayrılma konusunda önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Arjantin'de önceki gün çocukluk arkadaşları ile bir araya gelen ve adeta veda yemeği yiyen Perez ile Fırtına'nın 1 yılı opsiyonlu 2.5 senelik sözleşme imzalayacağı ifade edildi. (Fotomaç)

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