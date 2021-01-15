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Trabzonspor Berat Özdemir klibi paylaştı!

Trabzonspor, yeni transferi Berat Özdemir için sosyal medya hesabından bir klip yayımladı. Genç yıldız videoda, bordo-mavili formayı giyiyor ve "Ben Berat! Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır" ifadelerini kullanıyor. İşte o video...
15.01.2021
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Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Berat Özdemir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordo-mavili kulüp oyuncuya Medical Park Stadyumu'nda özel bir video çekti. Trabzonspor'da 2 numaralı formayı giyecek olan oyuncu yeni formasıyla kameraların karşısına geçti.

22 yaşındaki oyuncu "Biliyorum bu benim için yeni bir meydan okuma ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık, dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu formayla sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım "ifadelerini kullandı.

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