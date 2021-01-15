15 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavililerde iki isim ön plana çıktı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Trabzonspor'da forvet arayışları devam ederken, gündeme gelen iki isim de taraftarları heyecanlandırdı. ve isimleri taraftarları heyecanlandırırken, özellikle Rondon'a gelmesi için birçok mesaj atıldı.

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

Kariyerinde , ve 'da da forma giyen ancak şu an 'in takımında top koşturan Rondon için resmi girişimde bulunulduğu iddia edildi.

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

31 yaşındaki oyuncunun 140 maçında 35 gol 15 asisti, 67 karşılşamasında 25 gol altı asisti bulunuyor. Kariyerinin en parlak dönemini ise 'nın takımında 58 maçta 28 gol atarak yaşadı.

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Rondon geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 9 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gözüken oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceğini söyleyen menajerlerden kulüp resmi yetki belgesi istedi.

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

Bu arada 1.81 boyundaki yıldızın gündeme gelmesinden sonra yurt dışı kaynaklı birçok haberde oyuncunun 'den ayrılmak istediği ve bu teklife sıcak baktığı da iddia edildi.

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

Trabzonspor taraftarları da sosyal medyada oyuncuyu adeta mesaj yağmuruna tutarak, 'a gelmesi yönünde yorumlarda bulundu.

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

AYO AKiNOLA iDDiASI

Trabzonspor'un forvet arayışı devam ederken gündeme her gün yeni isimler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavili takımda son olarak gündeme gelen isim oldu.

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

'nın takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak basınında çıkan haberde, Trabzonspor'un Akinola'ya ilgisinin olduğu ve oyuncunun bedelsiz çıkışı durumunda bu transferin gerçekleşebileceği iddia edildi.

Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor

Geçtiğimiz sezon 16 maçta 9 gol atan Akinola, teknik kapasitesi ve hızıyla dikkat çekiyor.

(Fotomaç)

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