Trabzonspor'a 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavililerde iki isim ön plana çıktı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da forvet arayışları devam ederken, gündeme gelen iki isim de taraftarları heyecanlandırdı. Salomon Rondon ve Ayo Akinola isimleri taraftarları heyecanlandırırken, özellikle Rondon'a gelmesi için birçok mesaj atıldı.
31 yaşındaki oyuncunun 140 Premier lig maçında 35 gol 15 asisti, 67 La Liga karşılşamasında 25 gol altı asisti bulunuyor. Kariyerinin en parlak dönemini ise Rusya'nın Zenit takımında 58 maçta 28 gol atarak yaşadı.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR
Rondon geçtiğimiz sezon DL Pro takımıyla çıktığı 16 maçta 9 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gözüken oyuncuyu Trabzonspor'a getirebileceğini söyleyen menajerlerden kulüp resmi yetki belgesi istedi.
Bu arada 1.81 boyundaki yıldızın gündeme gelmesinden sonra yurt dışı kaynaklı birçok haberde oyuncunun Çin'den ayrılmak istediği ve bu teklife sıcak baktığı da iddia edildi.
Trabzonspor taraftarları da sosyal medyada oyuncuyu adeta mesaj yağmuruna tutarak, Trabzon'a gelmesi yönünde yorumlarda bulundu.
AYO AKiNOLA iDDiASI
Trabzonspor'un forvet arayışı devam ederken gündeme her gün yeni isimler gelmeye devam ediyor. Bordo-mavili takımda son olarak gündeme gelen isim Ayo Akinola oldu.
Geçtiğimiz sezon 16 maçta 9 gol atan Akinola, teknik kapasitesi ve hızıyla dikkat çekiyor.
(Fotomaç)
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