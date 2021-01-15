Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak ligde yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı arzuluyor.

Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transfer Berat Özdemir yer almadı.

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