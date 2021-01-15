15 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak ligde yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı arzuluyor.

'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

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KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Kadroda yeni transfer yer almadı.

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