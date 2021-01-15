15 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmed Kutucu Trabzonspor yolunda! Teklifi kabul etti

Ahmed Kutucu Trabzonspor yolunda! Teklifi kabul etti
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.01.2021

Almanya'nın gazetesine göre uzun süredir gündeminde olan Ahmed Kutucu'ya teklif yaptı. Kutucu'nun direkt 11'de oynayacağı bir takımda forma giymek için devinin teklifini kabul ettiği iddia edildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, Kutucu yarışında yalnız olmadığı, Hollanda'dan 'in de 20 yaşındaki forveti istediği belirtildi. 1.81 boyundaki golcü, 'nin başına Gross'un geçmesiyle son dönemde forma bulmaya başlamıştı. Ancak İsviçreli hoca daha efektif bir golcü istediği için Kutucu'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakmaya başlamıştı.

(Fotomaç)

Perez için geri sayım başladı! Transferin önündeki tek engel... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor Fırtına'ya 2 golcü birden! Gelmeye sıcak bakıyor
Perez için geri sayım başladı! Transferin önündeki tek engel... Perez için geri sayım başladı! Transferin önündeki tek engel...
Avcı'dan galibiyet aşısı! Avcı'dan galibiyet aşısı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör