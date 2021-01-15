Ahmed Kutucu Trabzonspor yolunda! Teklifi kabul etti

Almanya'nın Bild gazetesine göre Trabzonspor uzun süredir gündeminde olan Ahmed Kutucu'ya teklif yaptı. Kutucu'nun direkt 11'de oynayacağı bir takımda forma giymek için Karadeniz devinin teklifini kabul ettiği iddia edildi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, Kutucu yarışında yalnız olmadığı, Hollanda'dan Heracles'in de 20 yaşındaki forveti istediği belirtildi. 1.81 boyundaki golcü, Schalke'nin başına Gross'un geçmesiyle son dönemde forma bulmaya başlamıştı. Ancak İsviçreli hoca daha efektif bir golcü istediği için Kutucu'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakmaya başlamıştı.

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