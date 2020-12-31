31 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Fırtına'da hazırlıklar sürüyor!

Fırtına'da hazırlıklar sürüyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.12.2020

, 'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör yönetiminde 'ndeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmalarının ardından pas çalışmaları yaptı ve dar alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Flaş Trabzonspor yorumu! 14 maçta hakemler tarafından doğranmasa... Flaş Trabzonspor yorumu! "14 maçta hakemler tarafından doğranmasa..."
Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde
Yönetim girişimlere başladı! Fırtına'da hedef Serdar Dursun Yönetim girişimlere başladı! Fırtına'da hedef Serdar Dursun
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör