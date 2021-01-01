01 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yolculara müşteri aranıyor!

Yolculara müşteri aranıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

'da gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde belirlenmeye başladı. Bordo-mavililer 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde gelecek teklifleri bekliyor.

transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadrodaki fazlalıkları boşaltmak için yoğun çaba harcıyor. 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde ilk etapta , , , , ve gibi isimlerle yolların ayrılması gündemde. Bazı genç isimler de gelişim gösterebilecekleri takımlara kiralık olarak gönderilecek. Böylelikle yeni transferler için de limit açılacak. Şartların oluşması halinde yolcu sayısının 10'u bulması bekleniyor.(Fotomaç)
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