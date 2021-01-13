13 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan çifte transfer harekatı!

Trabzonspor'dan çifte transfer harekatı!
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

için iki transfer iddiası birden geldi. İtalya basını Sassuolo’lu forvet Jens Odgaard’ın bordo-mavili kulübe imza atacağını yazdı. Danimarka basını ’nın Karlo Bartolec ile ilgilendiğini duyurdu. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri ( haberi)

Transfer harekatına devam eden için iki iddia ortaya atıldı. Forvet arayışlarını sürdüren 'da gündeme Sassuolo'lı Jens Odgaard geldi. Bordo-mavililerin 'da kiralık forma giyen yıldız için devreye girdiği iddia edildi. basınında çıkan haberlerde golcü futbolcunun İtalya'ya dönüp oradan 'nin yolunu tutacağı yazıldı. Trabzonspor'un oyuncuya 600 bin euro ödeyeceği yazıldı. 21 yaşındaki forvet güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Odgaard kariyerinde çıktığı 93 karşılaşmada 30 gole imza attı.




HEM SAĞ, HEM SOL BEK
forması giyen 'i listesinde bulunduran Trabzonspor için flaş bir iddia geldi. Danimarka basını, 'ta oynayan Karlo Bartolec ile Trabzonspor'un yakından ilgilendiğini ve oyuncunun Ocak ayı bitmeden Türkiye'ye gelebileceğini yazdı. Hem sağ bek hem sol bek olarak oynayabilen 25 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon 8 karşılaşmada sahaya çıktı. 1 asistlik katkı sağladı. 1.78'lik Bartolec'in 2023'e kadar Kopenhag ile kontratı var. Piyasa değeri ise tahmini 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Fotomaç)

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