Trabzonspor'dan çifte transfer harekatı!

Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi. İtalya basını Sassuolo’lu forvet Jens Odgaard’ın bordo-mavili kulübe imza atacağını yazdı. Danimarka basını Fırtına’nın Karlo Bartolec ile ilgilendiğini duyurdu. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transfer harekatına devam eden Trabzonspor için iki iddia ortaya atıldı. Forvet arayışlarını sürdüren Fırtına'da gündeme Sassuolo'lı Jens Odgaard geldi. Bordo-mavililerin Lugano'da kiralık forma giyen yıldız için devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde golcü futbolcunun İtalya'ya dönüp oradan Türkiye'nin yolunu tutacağı yazıldı. Trabzonspor'un oyuncuya 600 bin euro ödeyeceği yazıldı. 21 yaşındaki forvet güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Odgaard kariyerinde çıktığı 93 karşılaşmada 30 gole imza attı.







HEM SAĞ, HEM SOL BEK

Dinamo Zagreb forması giyen Stojanovic'i listesinde bulunduran Trabzonspor için flaş bir iddia geldi. Danimarka basını, Kopenhag'ta oynayan Karlo Bartolec ile Trabzonspor'un yakından ilgilendiğini ve oyuncunun Ocak ayı bitmeden Türkiye'ye gelebileceğini yazdı. Hem sağ bek hem sol bek olarak oynayabilen 25 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon 8 karşılaşmada sahaya çıktı. 1 asistlik katkı sağladı. 1.78'lik Bartolec'in 2023'e kadar Kopenhag ile kontratı var. Piyasa değeri ise tahmini 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Fotomaç)

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ