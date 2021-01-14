14 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın Yusuf Erdoğan ısrarı! Resmi teklif yapıldı

Avcı'nın Yusuf ısrarı! Resmi teklif yapıldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

bu sezon kulübünde önemli işlere imza atan eski oyuncusu ’ı tekrar geri almak istiyor.

Bir dönem 'un altyapısında ve A takımında forma giyen ancak daha sonra 'a giden, şu anda da 'da oynayan 'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Avcı'nın 28 yaşındaki sol kanadı kadrosunda görmek istediği, tecrübeli oyuncunun da Trabzonspor'a dönme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Önceki gün Yusuf için resmi teklifte bulunan Karadeniz devinin bu transfer için oldukça ısrarlı olduğu da öğrenildi. 1.71 boyundaki futbolcunun bu sezon Kasımpaşa'da 15 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performansı bulunuyor. (Fotomaç)
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