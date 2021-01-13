Yusuf Yazıcı için büyük onur

Türk futbolcular, Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun Aralık ayında ayın futbolcusu ödülünü kazanmasının ardından bu kez Yusuf Yazıcı, Fransa'nın gündeminde.

Türk futbolcular, Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun Aralık ayında ayın futbolcusu ödülünü kazanmasının ardından bu kez Yusuf Yazıcı, Fransa'nın gündeminde. Fransa Ligue 1'da Aralık ayının futbolcusu adayları açıklanırken Yusuf Yazıcı, aday gösterilen 3 futbolcudan biri oldu. Yusuf dışında Karl Toko-Ekambi ve Tino Kadewere de aday.

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