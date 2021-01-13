13 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı için büyük onur

Yusuf Yazıcı için büyük onur
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.01.2021

Türk futbolcular, Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun Aralık ayında ayın futbolcusu ödülünü kazanmasının ardından bu kez Yusuf Yazıcı, Fransa'nın gündeminde.

Türk futbolcular, Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor. İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nun Aralık ayında ayın futbolcusu ödülünü kazanmasının ardından bu kez Yusuf Yazıcı, Fransa'nın gündeminde. Fransa Ligue 1'da Aralık ayının futbolcusu adayları açıklanırken Yusuf Yazıcı, aday gösterilen 3 futbolcudan biri oldu. Yusuf dışında Karl Toko-Ekambi ve Tino Kadewere de aday.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan çifte transfer harekatı! Trabzonspor'dan çifte transfer harekatı!
Edgar’a vize çıkmadı Edgar’a vize çıkmadı
Hosseini'ye 4 teklif Hosseini'ye 4 teklif
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör