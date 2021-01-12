Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Açıklamada 25 yaşındaki futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililerde bir süre önce kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi. Trabzonspor Kulübü, Bilal'e herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir."
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