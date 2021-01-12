12 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

, 'nun sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Açıklamada 25 yaşındaki futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği belirtildi.

'in 19. haftasında ile karşılaşacak 'da bu karşılaşma öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililerde bir süre önce kadro dışı bırakılan 'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi. Trabzonspor Kulübü, Bilal'e herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir."

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