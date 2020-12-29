29 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da büyük değişim! Abdullah Avcı isimleri belirledi

Trabzonspor'da büyük değişim! Avcı isimleri belirledi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

'da Diabate, Bilal ve Plaza ile yollar ayrılacak. Abdulkadir Parmak ve Hüseyin de ’den teklifler alıyor.

'da devre arasından itibaren kadroda ciddi değişiklikler olacak. Kadro dışı bırakılan isimlerden Fousseini Diabate, ve ile yollar ayrılacak. Ayrıca sürpriz şekilde bazı yerli isimlerin de gidebileceği konuşuluyor. Bu oyuncular Abdulkadir Parmak ve . Geçen sezon çok eleştirilen Hüseyin bu yıl istediği süreleri alamıyor. Genç oyuncuya 'den teklifler olduğu öğrenildi. Abdulkadir Parmak düzenli şeklide 11'de oynasa da sert eleştirilerden olumsuz etkilendiği kaydedildi. Başarılı orta saha oyuncusu için de Süper Lig ekiplerinden tekliflerin geldiği belirtildi.

HÜSEYİN YOLCU
Hüseyin Türkmen de Süper Lig'den birçok kulüpten teklif alıyor. 24 yaşındaki stoperin düzenli forma giyeceği bir takımı seçmesi bekleniyor.

PARMAK DERTLİ
özellikle sosyal medya eleştirilerinden olumsuz şekilde etkileniyor. İyi bir teklif gelirse ayrılmayı düşünmeye başladı.

PLAZA DÖNECEK
Beklenileni veremeyen Stiven Plaza'nın da Valladolid'e geri dönmesi bekleniyor. Büyük umutlarla alındı tam bir hayal kırıklığı oldu.

BİLAL GENÇLERBİRLİĞİNE
Bilal Başacıkoğlu'na Anadolu'dan birçok teklif var. G.Birliği, BB Erzurumspor ve Denizlispor ilgileniyor. G.Birliği favori durumda.

DİABATE FRANSA'YA
Performansı beğenilmeyen Diabate, Fransız kulüpleriyle yakın temasta. Devre arasında bu ülkeye transfer olması bekleniyor. (Fotomaç)
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