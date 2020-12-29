29 Aralık 2020, Salı
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Trabzonspor'un gündeminde ön libero için Mamadou Fofana ve İgor Kharatin isimleri var. Ancak yerli kalitesini yükseltmek isteyen Karadeniz ekibi 2 Türk oyuncuyla da yakından ilgileniyor. Bunlar bir dönem Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu bu sezon Gençlerbirliği formasıyla parlayan Berat Özdemir. Karadeniz ekibi 2 oyuncu için de kulüpleriyle temasa geçti. Okay için Celta Vigo, Berat için de Gençlerbirliği ile görüşmeler başlatıldı. Gençlerbirliği'nin yüksek bonservis istediği öğrenildi. (Fotomaç)
Trabzonspor'dan Okay ve Berat hamlesi!
Karadeniz temsilcisisi Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelir gelmez savunmaya el atmıştı. Ancak orta saha ve hücum hattı da ciddi biçimde aksıyor. Abdullah Avcı devre arası transferde önceliği takımın ana merkezi orta sahaya verdi. Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir için nabız yoklanıyor.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ateşten gömleği giyer giymez savunmaya el atmıştı. Takım savunmasını ayağa kaldıran deneyimli hoca bu sayede Galatasaray maçına kadar kayıpsız şekilde yoluna devam edebilmişti. Ancak Karadeniz ekibinde aksayan bölge bir değil. Hücumda ve orta sahada da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle oyunun ana merkezi olan orta sahadaki sorunlar Trabzonspor'un hem doğru savunma yapmasını hem de akıllı hücum etmesini engelliyor. Abdullah Avcı da yönetimle görüşerek transferde önceliği bu bölgeye verdiğini aktardı.
Trabzonspor'un gündeminde ön libero için Mamadou Fofana ve İgor Kharatin isimleri var. Ancak yerli kalitesini yükseltmek isteyen Karadeniz ekibi 2 Türk oyuncuyla da yakından ilgileniyor. Bunlar bir dönem Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu bu sezon Gençlerbirliği formasıyla parlayan Berat Özdemir. Karadeniz ekibi 2 oyuncu için de kulüpleriyle temasa geçti. Okay için Celta Vigo, Berat için de Gençlerbirliği ile görüşmeler başlatıldı. Gençlerbirliği'nin yüksek bonservis istediği öğrenildi. (Fotomaç)
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