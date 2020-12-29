29 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Okay ve Berat hamlesi!

Fırtına'da orta sahaya iki aday! Görüşmeler başladı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

temsilcisisi 'da gelir gelmez savunmaya el atmıştı. Ancak orta saha ve hücum hattı da ciddi biçimde aksıyor. Abdullah Avcı devre arası transferde önceliği takımın ana merkezi orta sahaya verdi. ve için nabız yoklanıyor.

'da teknik direktör ateşten gömleği giyer giymez savunmaya el atmıştı. Takım savunmasını ayağa kaldıran deneyimli hoca bu sayede maçına kadar kayıpsız şekilde yoluna devam edebilmişti. Ancak ekibinde aksayan bölge bir değil. Hücumda ve orta sahada da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle oyunun ana merkezi olan orta sahadaki sorunlar Trabzonspor'un hem doğru savunma yapmasını hem de akıllı hücum etmesini engelliyor. Abdullah Avcı da yönetimle görüşerek transferde önceliği bu bölgeye verdiğini aktardı.

Trabzonspor'un gündeminde ön libero için Mamadou Fofana ve İgor Kharatin isimleri var. Ancak yerli kalitesini yükseltmek isteyen Karadeniz ekibi 2 Türk oyuncuyla da yakından ilgileniyor. Bunlar bir dönem Trabzonspor forması giyen bu sezon formasıyla parlayan . Karadeniz ekibi 2 oyuncu için de kulüpleriyle temasa geçti. Okay için Celta Vigo, Berat için de Gençlerbirliği ile görüşmeler başlatıldı. Gençlerbirliği'nin yüksek bonservis istediği öğrenildi. (Fotomaç)



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