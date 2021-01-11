Son dakika haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Hosseini kararı!
Bordo-mavili ekipte sezon başı gözden çıkarılmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen Majid Hosseini, Vitor Hugo'nun sakat olduğu dönemde rüştünü ispat etti. Abdullah Avcı'dan aldığı formanın hakkını veren İranlı oyuncu, deneyimli teknik adamdan tam not aldı.
Avcı da yönetimle yaptığı görüşmede kontrat yılında olan 24 yaşındaki oyuncunun kalması yönünde rapor verdi. Bordo-mavili idareciler, Majid Hosseini ile görüşüyor ancak şu an için bir anlaşma yok. Hosseini'nin, Asya Şampiyonası öncesi daha fazla süre alma konusunda beklentileri var. Bu nedenle yıllık 750 bin euro'dan 2 yıllık kontrat yenileme teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.
KUYRUK VAR
Karadeniz temsilcisinin stoperi Majid Hosseini'yi hem Türkiye'den hem Avrupa'dan birçok kulüp istiyor. Yurt içinden BB Erzurum, Denizlispor, Kayserispor ve Konyaspor oyuncunun peşinde. Yurt dışından da teklifler alıyor.
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