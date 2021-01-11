11 Ocak 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Hosseini kararı!

Abdullah Avcı'dan Hosseini kararı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Bordo-mavili ekipte sezon başı gözden çıkarılmasına rağmen transferi gerçekleşmeyen Majid Hosseini, Vitor Hugo'nun sakat olduğu dönemde rüştünü ispat etti. 'dan aldığı formanın hakkını veren İranlı oyuncu, deneyimli teknik adamdan tam not aldı.

Avcı da yönetimle yaptığı görüşmede kontrat yılında olan 24 yaşındaki oyuncunun kalması yönünde rapor verdi. Bordo-mavili idareciler, Majid Hosseini ile görüşüyor ancak şu an için bir anlaşma yok. Hosseini'nin, Asya Şampiyonası öncesi daha fazla süre alma konusunda beklentileri var. Bu nedenle yıllık 750 bin euro'dan 2 yıllık kontrat yenileme teklifine henüz olumlu yanıt vermedi.

KUYRUK VAR
Karadeniz temsilcisinin stoperi Majid Hosseini'yi hem Türkiye'den hem Avrupa'dan birçok kulüp istiyor. Yurt içinden BB Erzurum, , ve oyuncunun peşinde. Yurt dışından da teklifler alıyor.

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