12 Ocak 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Vitor Hugo dönüyor

Hugo dönüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

'da sakatlığı nedeniyle Karagümrük ve Göztepe maçlarında forma giyemeyen stoper oyuncusu Hugo'nun Antalyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşması bekleniyor.

'da sakatlığı nedeniyle Karagümrük ve Göztepe maçlarında forma giyemeyen stoper oyuncusu Hugo'nun Antalyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşması bekleniyor. Oyuncunun antrenmanlarda son kontrollerinin yapılacağı ve bir soruna rastlanılmaması durumunda Antalyaspor karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

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