Trabzonspor'da Vitor Hugo dönüyor

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Karagümrük ve Göztepe maçlarında forma giyemeyen stoper oyuncusu Hugo'nun Antalyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşması bekleniyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Karagümrük ve Göztepe maçlarında forma giyemeyen stoper oyuncusu Hugo'nun Antalyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşması bekleniyor. Oyuncunun antrenmanlarda son kontrollerinin yapılacağı ve bir soruna rastlanılmaması durumunda Antalyaspor karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

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