10 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu hamlesi! İlk teklif iletildi

Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu hamlesi! İlk teklif iletildi
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Devre arası transfer döneminde hücum alternatifini çoğaltmak isteyen , gündemine 04'te forma giyen Ahmed Kutucu'yu aldı. Fırtına, Alman kulübüne ilk teklifini iletti ve beklemeye geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Türkiye'den daha önce Galatasaray, , Fenerbahçe ve 'in istediği Ahmed Kutucu'ya da talip oldu.

Bordo-mavililer de İstanbul ekipleri gibi 'ye teklif sundu, beklemeye koyuldu.

Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşında, 1.81 boyundaki forvet için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Hem Schalke hem de Ahmed'in vereceği karar bekleniyor. (Fotomaç)

Fırtına kararını verdi! Abdulkadir Parmak... haberin devamı

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