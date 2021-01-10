10 Ocak 2021, Pazar
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Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu hamlesi! İlk teklif iletildi
Devre arası transfer döneminde hücum alternatifini çoğaltmak isteyen Trabzonspor, gündemine Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu'yu aldı. Fırtına, Alman kulübüne ilk teklifini iletti ve beklemeye geçti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
Türkiye'den daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in istediği Ahmed Kutucu'ya Trabzonspor da talip oldu.
Bordo-mavililer de İstanbul ekipleri gibi Schalke'ye teklif sundu, beklemeye koyuldu.
Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 20 yaşında, 1.81 boyundaki forvet için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı. Hem Schalke hem de Ahmed'in vereceği karar bekleniyor. (Fotomaç)
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