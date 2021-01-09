09 Ocak 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdulkadir Parmak için kararını verdi!

Fırtına kararını verdi! Abdulkadir Parmak...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

yönetimi, takımdan ayrılmak istediğini ileten Abdulkadir Parmak için kararını verdi. Bordo-mavililer, oyuncuyla görüşerek sorunları çözdü ve yola devam edilmesi kararlaştırıldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakarete varan tepkisiyle karşılaşan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine takımdan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, yapılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. Bordo-mavili futbolcuya hem teknik ekip hem de yönetim kurulu tarafından moral konuşmaları yapıldığı, 26 yaşındaki orta sahanın da ayrılma fikrinden vazgeçerek motivasyonunu lige verdiği öğrenildi.Ayrılmak isteyen 26 yaşındaki orta sahanın talebi reddedildi. Yönetim, Abdulkadir Parmak ile görüştü ve toplantıda 'yola devam' kararı çıktı. Sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakaretine maruz kalan varan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine 'dan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, ya- pılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. 26 yaşındaki orta sahaya hem teknik ekip hem de yönetim kurulu tarafından moral konuşmaları yapıldığı ve oyuncunun motivasyonunu lige verdiği öğrenildi. 1.76 boyundaki futbolcunun bordo-mavililer ile sözleşmesi 2023'te sora erecek. (Sabah)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi! Sunulan teklif... Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi! Sunulan teklif...
Ekuban'dan Trabzonspor'a büyük gelir! Ekuban'dan Trabzonspor'a büyük gelir!
Fırtına'dan forvete Alman panzeri! Şartlar uyarsa... Fırtına'dan forvete Alman panzeri! Şartlar uyarsa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör