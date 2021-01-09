Trabzonspor Abdulkadir Parmak için kararını verdi!

Trabzonspor yönetimi, takımdan ayrılmak istediğini ileten Abdulkadir Parmak için kararını verdi. Bordo-mavililer, oyuncuyla görüşerek sorunları çözdü ve yola devam edilmesi kararlaştırıldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakarete varan tepkisiyle karşılaşan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine takımdan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, yapılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. Bordo-mavili futbolcuya hem teknik ekip hem de yönetim kurulu tarafından moral konuşmaları yapıldığı, 26 yaşındaki orta sahanın da ayrılma fikrinden vazgeçerek motivasyonunu lige verdiği öğrenildi.Ayrılmak isteyen 26 yaşındaki orta sahanın talebi reddedildi. Yönetim, Abdulkadir Parmak ile görüştü ve toplantıda 'yola devam' kararı çıktı. Sergilediği performansın eleştirildiği haftalarda bir taraftarın hakaretine maruz kalan varan ve ardından bu tepkilerin artması üzerine Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünen Abdulkadir Parmak, ya- pılan görüşme sonrası bu kararından vazgeçti. 26 yaşındaki orta sahaya hem teknik ekip hem de yönetim kurulu tarafından moral konuşmaları yapıldığı ve oyuncunun motivasyonunu lige verdiği öğrenildi. 1.76 boyundaki futbolcunun bordo-mavililer ile sözleşmesi 2023'te sora erecek. (Sabah)

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