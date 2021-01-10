Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın zor kararı
Vitor Hugo'nun yokluğunda Majid Hosseini'nin performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun etti. Brezilyalı savunmacının dönmesiyle birlikte Avcı'yı zor bir karar bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
Trabzonspor'da savunmanın bel kemiği Vitor Hugo, Galatasaray maçında sakatlık yaşamıştı. Brezilyalı oyuncunun yerine Majid Hosseini forma giymişti. İranlı stoperin hem bireysel performansı hem Edgar İe ile uyumu teknik direktör Abdullah Avcı'yı mest etti. Şimdi Vitor Hugo'nun sakatlığını atlatıp takıma katılmasıyla birlikte deneyimli çalıştırıcıyı zor bir karar bekliyor. Hugo'nun yokluğunda Hosseini'nin oyunundan etkilenen usta çalıştırıcı şimdi Edgar İe, Majid Hosseini ve Vitor Hugo 3'lüsünden 2'sini tercih edecek. Edgar'ın yeri garanti. Fırtına'nın BAY geçeceği haftanın ardından partnerinin kim olacağı merak ediliyor.
HOSSEINI İLE DEVAM
Öte yandan Abdullah Avcı yönetimle yaptığı transfer görüşmelerinde Majid Hosseini'den memnun olduğunu söyledi. Başarılı stoperin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Daha önce adı 'gönderilecekler' arasında yer alan Hosseini'ye zamlı kontrat önerilecek. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları