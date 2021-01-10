10 Ocak 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın zor kararı

Abdullah Avcı'nın zor kararı
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Vitor Hugo'nun yokluğunda Majid Hosseini'nin performansı teknik direktör 'yı memnun etti. Brezilyalı savunmacının dönmesiyle birlikte Avcı'yı zor bir karar bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

'da savunmanın bel kemiği Vitor Hugo, Galatasaray maçında sakatlık yaşamıştı. Brezilyalı oyuncunun yerine Majid Hosseini forma giymişti. İranlı stoperin hem bireysel performansı hem Edgar İe ile uyumu teknik direktör 'yı mest etti. Şimdi Vitor Hugo'nun sakatlığını atlatıp takıma katılmasıyla birlikte deneyimli çalıştırıcıyı zor bir karar bekliyor. Hugo'nun yokluğunda Hosseini'nin oyunundan etkilenen usta çalıştırıcı şimdi Edgar İe, Majid Hosseini ve Vitor Hugo 3'lüsünden 2'sini tercih edecek. Edgar'ın yeri garanti. Fırtına'nın BAY geçeceği haftanın ardından partnerinin kim olacağı merak ediliyor.

HOSSEINI İLE DEVAM
Öte yandan Abdullah Avcı yönetimle yaptığı transfer görüşmelerinde Majid Hosseini'den memnun olduğunu söyledi. Başarılı stoperin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Daha önce adı 'gönderilecekler' arasında yer alan Hosseini'ye zamlı kontrat önerilecek. (Fotomaç)

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