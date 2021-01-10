Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın zor kararı

Vitor Hugo'nun yokluğunda Majid Hosseini'nin performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun etti. Brezilyalı savunmacının dönmesiyle birlikte Avcı'yı zor bir karar bekliyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da savunmanın bel kemiği Vitor Hugo, Galatasaray maçında sakatlık yaşamıştı. Brezilyalı oyuncunun yerine Majid Hosseini forma giymişti. İranlı stoperin hem bireysel performansı hem Edgar İe ile uyumu teknik direktör Abdullah Avcı'yı mest etti. Şimdi Vitor Hugo'nun sakatlığını atlatıp takıma katılmasıyla birlikte deneyimli çalıştırıcıyı zor bir karar bekliyor. Hugo'nun yokluğunda Hosseini'nin oyunundan etkilenen usta çalıştırıcı şimdi Edgar İe, Majid Hosseini ve Vitor Hugo 3'lüsünden 2'sini tercih edecek. Edgar'ın yeri garanti. Fırtına'nın BAY geçeceği haftanın ardından partnerinin kim olacağı merak ediliyor.

HOSSEINI İLE DEVAM

Öte yandan Abdullah Avcı yönetimle yaptığı transfer görüşmelerinde Majid Hosseini'den memnun olduğunu söyledi. Başarılı stoperin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Daha önce adı 'gönderilecekler' arasında yer alan Hosseini'ye zamlı kontrat önerilecek. (Fotomaç)

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