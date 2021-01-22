22 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Jose Sosa'dan Abdülkadir Ömür'e ziyaret!

Sosa'dan Abdülkadir'e anlamlı ziyaret!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

'un genç yıldızı 'ün sakatlığının ardından eski takım arkadaşı yıldız ismi hastanede ziyaret etti.

'da maçında sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık olan ve bu nedenle ameliyat edilen yıldız futbolcu 'e 'dan anlamlı bir ziyaret geldi. Trabzonspor sonrası 'ye transfer olan Arjantinli orta saha Jose Sosa, eski takım arkadaşı Abdülkadir Ömür'ü hastanede ziyaret etti.

Jose Sosa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede yoğun ilgi gördü.




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