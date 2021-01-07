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Trabzonspor'da transfer harekatı! En az 3 isim...

A Spor muhabirlerinden Yunus Emre Sel, canlı yayında Trabzonspor'un transfer gündemini değerledirdi. Bordo mavililerin transferde hareketli günler geçireceğini söyleyen Sel, en az 3 transfer yapacağını belirtti.
07.01.2021
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