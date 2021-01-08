08 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Hosseini'ye zamlı yeni sözleşme teklifi!

Yıldız ismin sözleşmesi uzatılıyor! Zamlı teklif yapıldı
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Trabzonspor, 'nun yokluğunda savunmanın bel kemiği olan 'ye, zamlı yeni sözleşme teklif etti. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmeler başladı. 2018-19 sezonunda transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu son iki haftada savunmanın adeta bel kemiği olmuştu. Hugo'nun yokluğunda önemli bir sorumluluk alan İranlı stoperin görevini layıkıyla yerine getirmesi üzerine , 'Kalsın' raporu verdi. Harekete geçen yönetim, yıllık 600 bin euro kazanan Hosseni'ye 2 yıllık yeni sözleşme ve yıllık 750 bin euro garanti ücret teklif etti. Türkiye ve Avrupa'dan da teklifler alan Hosseini'nin henüz kesin kararını vermediği öğrenildi. (Fotomaç)

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