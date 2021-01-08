Trabzonspor'dan Hosseini'ye zamlı yeni sözleşme teklifi!

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun yokluğunda savunmanın bel kemiği olan Majid Hosseini'ye, zamlı yeni sözleşme teklif etti. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Majid Hosseini'nin sözleşmesini uzatmak için görüşmeler başladı. 2018-19 sezonunda transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu son iki haftada savunmanın adeta bel kemiği olmuştu. Hugo'nun yokluğunda önemli bir sorumluluk alan İranlı stoperin görevini layıkıyla yerine getirmesi üzerine Abdullah Avcı, 'Kalsın' raporu verdi. Harekete geçen yönetim, yıllık 600 bin euro kazanan Hosseni'ye 2 yıllık yeni sözleşme ve yıllık 750 bin euro garanti ücret teklif etti. Türkiye ve Avrupa'dan da teklifler alan Hosseini'nin henüz kesin kararını vermediği öğrenildi. (Fotomaç)

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