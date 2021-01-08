Abdullah Avcı'nın çıkışı sürüyor! Trabzonspor gözünü zirveye dikti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor, 9 maçta 20 puan aldı. Fırtına'da gözler zirveye çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Önce deplasmanda Fatih Karagümrük'ü, ardından evinde konuk ettiği Göztepe'yi mağlup ederek tırmanışını sürdüren bordo-mavililer yeniden zirve hesapları yapmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdüğü ve ligi ikinci sırada tamamladığı geçen sezonunun ardından 2020-21'e istediği başlangıcı yapamayan Fırtına, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından atağa kalktı.

ABDULLAH HOCAYA GÜVENOYU

İlk 8 maçta 6 puan alan ve 17. sırada olan bordo- mavililer, deneyimli teknik adam ile çıktığı 9 karşılaşmada 20 puan toplayıp zirveyle farkı 8'e indirdi. Son 9 maçta bir kez yenilen ve 7. sıraya yükselen camiada Abdullah Avcı güvenoyu alırken, yeniden zirve hesapları yapılmaya başladı. Bu haftayı 'bay' geçecek bordo-mavililer, ardından deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçıyla çıkışını sürdürüp tekrar şampiyonluk potasına girmeyi hedefliyor.

Yunus Emre SEL



AVCI'DAN ÖNCE

Beşiktaş 1-3 Denizli (D) 0-0 Y. Malatya 3-1 Gaziantep FK (D) 1-1 Başakşehir 0-2 F.Bahçe (D) 1-3 Kasımpaşa 3-4 Alanya (D) 1-1

AVCI SONRASI

BB Erzurum 1-0 MKE A.Gücü (D) 1-0 Sivasspor 1-1 Kayserispor (D) 0-0 Ç. Rizespor 2-1 Hatayspor (D) 1-0 G.Saray 0-2 Karagümrük (D) 2-1 Göztepe 1-0 (Fotomaç)

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