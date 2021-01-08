Enzo Perez'de sözleşme sorunu! Trabzonspor...

Devre arası transfer döneminde orsa sahayı güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Enzo Perez'i listesine almıştı. Arjantinli yıldızda pürüz çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Fırtına'nın orta saha için kadrosuna katmak istediği Arjantinli Enzo Perez için görüşmeler devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın transferinde ısrarcı olduğu 34 yaşındaki oyuncu konusunda tek olumsuzluğun sözleşme süresini uzun soluklu istemesinin olduğu belirlendi. Bordo-mavililer, Perez'le en fazla 1.5 yıllık sözleşme imzalamak isterken, oyuncunun en az 2.5 yıllık kontrat talep ettiği kaydedildi. Uzlaşma sağlanırsa imzalar atılacak. (Fotomaç)

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