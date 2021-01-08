08 Ocak 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Enzo Perez'de sözleşme sorunu! Trabzonspor...

Perez'de sözleşme sorunu! Yıldız oyuncunun talebi...
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Devre arası transfer döneminde orsa sahayı güçlendirmek isteyen , 'i listesine almıştı. Arjantinli yıldızda pürüz çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Fırtına'nın orta saha için kadrosuna katmak istediği Arjantinli için görüşmeler devam ediyor. Teknik direktör 'nın transferinde ısrarcı olduğu 34 yaşındaki oyuncu konusunda tek olumsuzluğun sözleşme süresini uzun soluklu istemesinin olduğu belirlendi. Bordo-mavililer, Perez'le en fazla 1.5 yıllık sözleşme imzalamak isterken, oyuncunun en az 2.5 yıllık kontrat talep ettiği kaydedildi. Uzlaşma sağlanırsa imzalar atılacak. (Fotomaç)

Trabzonspor'da transfer harekatı! En az 3 isim... haberin devamı

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