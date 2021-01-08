08 Ocak 2021, Cuma

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Ekuban attı Trabzonspor kaybetmedi

Ekuban attı Fırtına kaybetmedi
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

'da gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Ganalı yıldızın gol attığı hiçbir maç kaybedilmedi. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Göztepe maçında galibiyeti getiren golü atan , kariyerindeki en iyi dönemlerden birini yaşıyor. Ganalı oyuncu, 'a transfer olduğu 2018-19 sezonunda 29 maçta 5 gol, geçen sezon ise 22 maçta 5 gol kaydetmişti. Başarılı futbolcu bu sezon ise henüz 17. haftada rakip filelere 5 gol göndererek, ilk iki sezondaki performansını şimdiden yakaladı. Bordo-mavili takım ayrıca Ekuban'ın gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Trabzonspor, Caleb'in gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

SİYAH İNCİ

Yerel basın, Göztepe galibiyetini Ekuban üzerinden gördü. Karadeniz gazetesi, "Ekuban'sın sen çok cansın" başlığıyla, "Karagümrük'ü yakan Ganalı yıldız, dün de Göztepe karşısında golünü attı ve Fırtına'ya 3 puanı getirdi" ifadelerine yer verdi. Karadeniz'de Son Nokta, "Ekubansilin", Taka, "Siyah İnci'den altın gol", Günebakış, "Trabzon zirveye göz dikti", Kuzey Ekspres ise "Zirve yarışındayız" dedi. (Fotomaç)

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