21 Ocak 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi! Sahalara dönüş tarihi...

Abdülkadir Ömür ameliyat edildi! Sahalara dönüş tarihi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'da maçında fibula kemiği kırılan , ameliyat edildi. Yıldız futbolcunun en az 3 ay sahalarda uzak kalacak öğrenildi.

'in 20. haftasında oynanan maçında fibula kemiği kırılan Abdülkadir Ömüri ameliyat edildi. Yıldız futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan futbolcumuz Abdülkadir Ömür başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyat olduğu İstanbul'daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan oyuncumuzun önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon'a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanmaktadır. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi." ifadelerine yer verildi.

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