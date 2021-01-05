Trabzonspor Berat Özdemir'i resmen kadrosuna kattı!

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Berat Özdemir'i resmen kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Fırtına, bu transfer için 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bordo-mavililer 22 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 5 milyon TL garanti ücret verecek. | Son dakika Trabzonspor (TS) transfer haberleri

Trabzonspor Kulübü, Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

22 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon forma giydiği 13 lig maçında 3 gol kaydetti.



BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU!

Trabzonspor, 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 2.500.000.-EURO ödenecektir.

Ayrıca, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İŞTE BERAT ÖZDEMİR'İN ALACAĞI ÜCRET

22 yaşındaki oyuncu Fırtına'dan yıllık 5 milyon TL garanti ücret alacak.

Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 2.500.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

2022/23 ve sonraki sezonlar için oyuncuya, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

DİĞER