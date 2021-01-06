06 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası Abdullah Avcı: Her seferinde üzerine koyarak gidiyoruz

Avcı'dan maç sonu açıklaması! Her seferinde üzerine koyarak gidiyoruz
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında evinde Göztepe'yi mağlup eden 'da teknik direktör açıklamalarda bulundu. Avcı, "Her seferinde bir tık üzerine koyarak gidiyoruz. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz" dedi.

'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup 'da teknik direktör maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE AVCI'NIN O AÇIKLAMALARI

"Pandemi döneminde yayıncı kuruluştan elde edilen gelirde ciddi düşüş, uzun süre ödeme yapılmaması, bu bütün kulüpleri sıkıntıya soktu. Seyirci hasılatının olmaması, reklam ve sponsorluk gelirlerinin tamamen durmuş olması ve ürün satışlarının dibe vurması.

"OYUNCULARINA BORCU OLMAYAN BİR TRABZONSPOR VAR"
Buna rağmen bugün oyuncularına 1 kuruş borcu olmayan bir Trabzonspor. Bizim yönetimin göreve geldiği zaman en büyük sıkıntı olarak önünde duran bu problem ortadan kalkmış ki siz de dahil kimse bunu konuşmuyor.

"KAZANACAKLARINA İNANIYORDUM"
Her seferinde bir tık üzerine koyarak gidiyoruz. Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz. Bir sonraki haftaya nasıl hazırlanırız, ona bakıyorum ben. Burası bir aile. İnişler çıkışlar olacaktır ancak gelişiyoruz ve bu durum beni memnun ediyor. Kazanacaklarına inanıyordum. Onlara 4 gün izin verdim."

Avcı: Orta saha talebim gerçekleşti

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! 1-2 kişiyle daha görüşüyoruz Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! "1-2 kişiyle daha görüşüyoruz"
Fırtına Avcı ile esiyor! Fırtına Avcı ile esiyor!
Flaş Berat Özdemir yorumu! Çok yönlü bir futbolcu Flaş Berat Özdemir yorumu! "Çok yönlü bir futbolcu"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör