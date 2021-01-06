Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Orta saha talebim gerçekleşti

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Berat Özdemir'in transferi konusunda konuşan Avcı, "Orta saha talebim gerçekleşti. Çok yetenekli bir ismi kadromuza kattık" dedi. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

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