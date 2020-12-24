24 Aralık 2020, Perşembe

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Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor!

Trabzonspor'da derbi mesaisi sürüyor!
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında 'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde 'nde yapılan antrenmana, hasta olan Abdülkadir Ömür katılmadı, sağ arka adalesindeki spazm nedeniyle tedavisi devam eden Ekuban da takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas ve şut çalışmasının ardından son bölümde çift kale maç yaptı.

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanda bir süre Yusuf Sarı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncu, Avcı ile saha kenarında yaptığı konuşmanın ardından çalışmalara dahil oldu.

Öte yandan, Hekimoğlu Trabzon Kulübüne Taha Tunç, Furkan Yıldırım ve Salih Kavrazlı'nın kiralandığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı haberin devamı

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