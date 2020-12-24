24 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Yusuf Yazıcı'dan duygusal Özkan Sümer paylaşımı!

Duygusal Özkan Sümer paylaşımı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

altyapısından yetişen ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf yazıcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer'i unutmadı. Milli futbolcu Montpellier maçının ardından formasının altına giydiği Özkan Sümer'le birlikte fotoğrafının yer aldığı bir tişörtü hesabından paylaşarak, "Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik… Hoşça kal…" ifadesinde bulundu.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsanesi Özkan Sümer'i unutmadı.

Milli futbolcu, takımının Montpellier'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından formasının altına giydiği Özkan Sümer'le birlikte fotoğrafının yer aldığı bir tişörtü hesabından paylaştı.

"BU BİR VEDA DEĞİL..."

Yusuf Yazıcı, paylaşımında, "Bu bir veda değil. Bu, çelimsiz bir çocuğun hayallerini büyüten, ona "Sen de yapabilirsin" dedirten gerçek bir filozofuna bir saygı duruşu. Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik… Hoşça kal…" ifadesini kullandı.

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