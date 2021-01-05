Trabzonspor Gaston Campi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı!

Trabzonspor, Arjantinli stoperi Gaston Campi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek.

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Bordo-mavililerde bir de ayrılık yaşandı. Fırtına, Gaston Campi'yi bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildiri şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Gaston Matias Campi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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