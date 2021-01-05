06 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Gaston Campi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı!

Fırtına'da ilk ayrılık gerçekleşti!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

, Arjantinli stoperi Gaston Campi'yi 'e kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar İstanbul ekibinde forma giyecek.

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Bordo-mavililerde bir de ayrılık yaşandı. Fırtına, Gaston Campi'yi bedelsiz olarak sezon sonuna kadar 'e kiraladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildiri şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz 'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

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