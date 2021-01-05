Fatih Karagümrük Campi'yi ve Hedenstad'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar yeni takviyelerini bir bir duyurmaya başladı. Yaz transfer döneminin flaş takımı Fatih Karagümrük, ara transfere de hızlı başladı.

İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'un Arjantinli stoperi Gaston Campi ve son olarak Rosenborg forması giyen Norveçli sağ bek Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna kattı.

Campi'yi sezon sonuna kadar kiralayan Karagümrük, Hedenstad'ı ise bonservisiyle renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, iki futbolcunun transferini TFF'ye de bildirdi.



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