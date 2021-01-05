05 Ocak 2021, Salı

FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük Campi'yi ve Hedenstad'ı kadrosuna kattığını açıkladı!

Süper Lig ekibinden çifte transfer! Resmen açıklandı...
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

, 'dan 'yi kiraladığını ve 'tan 'ı kadrosuna kattığını 'ye bildirdi.

'de ara döneminin başlamasıyla birlikte takımlar yeni takviyelerini bir bir duyurmaya başladı. Yaz transfer döneminin flaş takımı , ara transfere de hızlı başladı.

temsilcisi, 'un Arjantinli stoperi ve son olarak forması giyen Norveçli sağ bek 'ı kadrosuna kattı.

Campi'yi sezon sonuna kadar kiralayan Karagümrük, Hedenstad'ı ise bonservisiyle renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, iki futbolcunun transferini 'ye de bildirdi.

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