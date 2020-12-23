Türk futbolu yasta! 'Futbolun bilge insanı' son yolculuğuna uğurlandı
“Futbolun bilge insanı” olarak anılan, Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer 80 yaşında hayatını kaybetti.
TÜRK futbolunun acı kaybı... Trabzon'da bir süredir kanser tedavisi gören Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer 80 yaşında hayatını kaybetti. 1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Özkan Sümer, futbola ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Sümer; Yolspor, Zonguldak Kömürspor'un ardından, Trabzonspor'un kuruluşuyla birlikte (1967) bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.
2 LİG, 1 TÜRKİYE KUPASI
Daha sonra Sebat Gençlik'e antrenör- futbolcu olarak gelen Sümer, bir süre Trabzonspor'un alt yapısında ve Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra 1978 yılında A Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde Lig ve Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda lig şampiyonluğuna uzandı.
MİLLİ TAKIMI DA ÇALIŞTIRDI
Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatının ardından Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'u çalıştırdı. 'Futbolun bilge insanı' olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve Spor Yazarlığı görevinde bulundu.
2000 YILINDA BAŞKAN OLDU
Özkan Sümer, 2000 yılında yapılan olağan genel kurulda Trabzonspor Kulübü'nde başkanlığa seçildi. Trabzonspor'un 12. başkanı olan Sümer'in 31 Aralık 2000 yılında seçildiği başkanlık görevi, 2 yıl 5 ay sürdürdü. Bordo-mavililer, Sümer'in 5 Eylül 2003 de sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.
KULÜP TARİHİNE ADINI YAZDI
Özkan Sümer, Trabzon'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti. 'Baba Hakkı' ve 'Büyük Fikret' gibi futbolun 3 kademesinde görev yapan Sümer, damga vurdu. Sümer, Trabzon'da altyapı koordinatörlüğü yaparak oyuncu yetiştirdi. En son Ağaoğlu döneminde Genel Koordinatörlük görevinde bulunmuştu. (Fotomaç)
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