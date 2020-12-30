30 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir'i istedi

Avcı eski öğrencisini istedi! Fırtına'dan orta saha harekatı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.12.2020

Özellikle orta saha bölgesinde sıkıntı yaşayan ve bu açığı kapatmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör 'nın isteği üzerine Mahmut Tekdemir'i transfer listesine aldı. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Karadeniz temsilcisinde Galatasaray yenilgisi sonrası yerel basın "Foyamız ortaya çıktı" manşetleri atmıştı. Özellikle orta sahanın bu önemli mücadelede ayakta kalamaması can sıkmıştı. Teknik direktör da transferde önceliği ön libero ve orta sahaya vermişti. Bordo-mavili ekibin gündemine birçok isim girdi. Yönetim, scout ekibi ve menajerler farklı oyuncuların isimlerini masaya getirdi. Ancak Abdullah Avcı'nın gönlünde eski öğrencisi Mahmut Tekdemir var. Usta hoca onun dertlere derman olabileceğini düşünüyor.

KONTRATI 2024'TE BİTİYOR

Mahmut Tekdemir, 2004 yılında girdiği Başakşehir Kulübü'nde kariyerini sürdürüyor. İstanbul temsilcisiyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Abdullah Avcı ile her zaman çok yakın ilişkileri olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu için girişimler başladı. Trabzonspor tecrübeli oyuncu için Başakşehir'e cüzi bir bonservis ücreti ve oyuncu önerecek. Ardından da Başakşehir'in cevabını bekleyecek. Avcı'nın Mahmut'ta ısrar etmesinin sebebi formayı giyer giymez sahada ne vereceğini bilmesi. (Fotomaç)

Trabzonspor'da flaş gelişme! Şehirden ayrılarak ülkesine döndü haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Süper Lig devinden Yunus Mallı hamlesi! Süper Lig devinden Yunus Mallı hamlesi!
Trabzonspor'a transfer piyangosu! Teklif yükseltecekler Trabzonspor'a transfer piyangosu! Teklif yükseltecekler
Temaslar arttı! Marko Livaja... Temaslar arttı! Marko Livaja...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör