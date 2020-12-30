Trabzonspor'da Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir'i istedi
Özellikle orta saha bölgesinde sıkıntı yaşayan ve bu açığı kapatmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Mahmut Tekdemir'i transfer listesine aldı. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri
Karadeniz temsilcisinde Galatasaray yenilgisi sonrası yerel basın "Foyamız ortaya çıktı" manşetleri atmıştı. Özellikle orta sahanın bu önemli mücadelede ayakta kalamaması can sıkmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı da transferde önceliği ön libero ve orta sahaya vermişti. Bordo-mavili ekibin gündemine birçok isim girdi. Yönetim, scout ekibi ve menajerler farklı oyuncuların isimlerini masaya getirdi. Ancak Abdullah Avcı'nın gönlünde eski öğrencisi Mahmut Tekdemir var. Usta hoca onun dertlere derman olabileceğini düşünüyor.
KONTRATI 2024'TE BİTİYOR
Mahmut Tekdemir, 2004 yılında girdiği Başakşehir Kulübü'nde kariyerini sürdürüyor. İstanbul temsilcisiyle 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Abdullah Avcı ile her zaman çok yakın ilişkileri olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu için girişimler başladı. Trabzonspor tecrübeli oyuncu için Başakşehir'e cüzi bir bonservis ücreti ve oyuncu önerecek. Ardından da Başakşehir'in cevabını bekleyecek. Avcı'nın Mahmut'ta ısrar etmesinin sebebi formayı giyer giymez sahada ne vereceğini bilmesi. (Fotomaç)
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