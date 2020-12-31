31 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın gözü Yusuf Sarı ve Djaniny Semedo'da!

Abdullah Avcı'nın gözü iki yıldızda!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.12.2020

, maçı hazırlıkları kapsamından antrenmanlarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde , ve özel olarak ilgileniyor.

'un çalışmasında , hücum oyuncularıyla yakından ilgilendi. ile şakalaşıp ona güvendiğini belirten deneyimli çalıştırıcı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı'nın "Kalitene çok güveniyorum. Çok yeteneklisin ancak henüz bunları bize göstermedin. Böyle zamanlarda takımı sırtlarsan camia da seni her zaman. destekler. Haydi göreyim seni" diyerek oyuncusuna moral konuşması yaptığı kaydedildi. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde Uğurcan Çakır göz dolduruyor! Avrupa devleri peşinde
Yönetim girişimlere başladı! Fırtına'da hedef Serdar Dursun Yönetim girişimlere başladı! Fırtına'da hedef Serdar Dursun
Canlı yayında açıkladı! Abdülkadir Ömür oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı! Abdülkadir Ömür oynayacak mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör