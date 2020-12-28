28 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da Diabate Türkiye'den ayrılarak ülkesine döndü!

Trabzonspor'da flaş gelişme! Şehirden ayrılarak ülkesine döndü
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

Son dakika haberi... ekiplerinden 'da forma giyen ve kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz bir şekilde 'dan ayrılarak ülkesine döndü. Malili futbolcu hakkında noter tespiti yapıldı.

ekiplerinden 'da forma giyen ve kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz bir şekilde 'dan ayrılarak ülkesine döndü. Malili futbolcu, sezon başında 1.5 milyon Euro bonservis ve yıllık 1 milyon Euro maaşla transfer edilerek 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Diabate Trabzon'dan ayrıldı

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