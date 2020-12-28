Son dakika: Trabzonspor'da Diabate Türkiye'den ayrılarak ülkesine döndü!

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen ve kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz bir şekilde Trabzon'dan ayrılarak ülkesine döndü. Malili futbolcu hakkında noter tespiti yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen ve kadro dışı bırakılan Diabate, izinsiz bir şekilde Trabzon'dan ayrılarak ülkesine döndü. Malili futbolcu, sezon başında 1.5 milyon Euro bonservis ve yıllık 1 milyon Euro maaşla transfer edilerek 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

DİĞER