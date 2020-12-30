Saint Etienne'den Trabzonsporlu Edgar Ie'ye yeni teklif

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne, Trabzonspor'a Edgar Ie için 2 milyon euro önermiş ve bu teklif reddedilmişti. Fransız kulübü teklifi artırmaya hazırlanıyor. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderirken bonservisin haricinde Edgar Ie'yi de kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda Feyenoord'a kiralanırken bu yıl takımda tutuldu. Performansıyla kısa sürede beğenileri toplayan Edgar İe'ye teklifler de gelmeye başladı. Saint Etienne daha önce 2 milyon euro'luk bir öneriyle bordo-mavililerin kapısını çalmıştı. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları bu rakamı düşük bularak kabul etmemişti. Saint Etienne'nin devre arası transfer dönemi yaklaşırken ikinci bir sortide bulunacaklarını öğrenildi. Fransız ekibi, Trabzonspor'un Karagümrük maçını takip edecek. Edgar için 2 milyon euro'luk teklifini yükseltecek. (Fotomaç)

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