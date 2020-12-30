30 Aralık 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor Marko Livaja için temaslarını artırdı
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz dönemlerde de gündemine gelen Marko Livaja için temaslarını artırdı. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri
Trabzonspor eski gözdesi Marko Livaja için temaslarını artırdı. Karadeniz ekibinin idarecileri sezon başında da istediği ancak kadrosuna katamadıkları AEK'nın yıldızını devre arasında bordo-mavili renklere kazandırmak istiyor. Bunun içinde yoğun temas halindeler. Livaja'ya reddedemeyeceği bir teklif sunulacak. Abdullah Avcı da Livaja'ya onay vermişti. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları