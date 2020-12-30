30 Aralık 2020, Çarşamba

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Trabzonspor Marko Livaja için temaslarını artırdı

Temaslar arttı! Marko Livaja...
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Giriş Tarihi: 30.12.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz dönemlerde de gündemine gelen Marko Livaja için temaslarını artırdı. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

eski gözdesi Marko Livaja için temaslarını artırdı. Karadeniz ekibinin idarecileri sezon başında da istediği ancak kadrosuna katamadıkları 'nın yıldızını devre arasında bordo-mavili renklere kazandırmak istiyor. Bunun içinde yoğun temas halindeler. Livaja'ya reddedemeyeceği bir teklif sunulacak. da Livaja'ya onay vermişti. (Fotomaç)

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