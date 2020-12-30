Trabzonspor Marko Livaja için temaslarını artırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz dönemlerde de gündemine gelen Marko Livaja için temaslarını artırdı. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Trabzonspor eski gözdesi Marko Livaja için temaslarını artırdı. Karadeniz ekibinin idarecileri sezon başında da istediği ancak kadrosuna katamadıkları AEK'nın yıldızını devre arasında bordo-mavili renklere kazandırmak istiyor. Bunun içinde yoğun temas halindeler. Livaja'ya reddedemeyeceği bir teklif sunulacak. Abdullah Avcı da Livaja'ya onay vermişti. (Fotomaç)

DİĞER